Un cosplay estivo di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia: le foto di Jannet

Kohei Horikoshi ha disegnato spesso i suoi personaggi con la divisa scolastica, e quindi pronti per le varie lezioni alla Yuei, oppure con le divise di addestramento o addirittura con i loro costumi da eroi. In My Hero Academia abbiamo però visto anche dei brevi frangenti più peculiari in cui non ci sono queste due situazioni standard.

Recentemente abbiamo visto un episodio filler di My Hero Academia 5 con le protagoniste in spiaggia. Uraraka, Asui e Nejire si sono divertite per un po', prima di tornare in azione. Ma anche le altre ragazze del manga di Kohei Horikoshi sono state rappresentate in costume da bagno, anche se in altri contesti. Spesso l'autore ha infatti dedicato degli sketch anche a Momo Yaoyorozu in costume rosso, quasi a voler richiamare il suo abito da eroina.

La cosplayer Jannet, che già in passato ha vestito i panni di una Momo Yaoyorozu adulta e con il suo costume da hero, ha deciso di tornare un'altra volta nel personaggio di My Hero Academia. Il cosplay estivo di Momo Yaoyorozu in costume da bagno ha fatto breccia nei cuori dei suoi fan, ottenendo svariate decine di migliaia di like su Instagram. In basso potete osservare le tre foto con questa Yaoyorozu più adulta rispetto a quella vista nel manga e nell'anime.