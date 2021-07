Un cosplay di Eva da Record of Ragnarok: la prima donna nella foto di Meenfox

Le divinità egoiste e supponenti di Record of Ragnarok hanno lanciato una sfida: se gli umani vinceranno gli scontri con loro, allora li lasceranno vivere. In caso contrario, i mortali periranno per sempre. La sfida viene accettata e già dalle premesse si capisce che l'anime su Netflix sarà feroce e sanguinario.

A osservare i combattimenti c'è un pubblico vario composto sia da mortali che da divinità. C'è chi ha catturato l'attenzione come la dea della bellezza, con Afrodite che ha già ricevuto vari cosplay. Ma anche le donne sul fronte umano sanno difendersi, in particolare con una arrivata in occasione del secondo scontro con Adamo protagonista.

Durante la seconda battaglia di Record of Ragnarok è infatti apparsa Eva, la prima donna dell'umanità e moglie di Adamo. Così come il suo amato, anche Eva ha occhi azzurri e i capelli biondi, lunghissimi nel suo caso e che la avvolgono quasi completamente, e come abito indossa soltanto alcune foglie di fico che le coprono le zone nevralgiche.

Un cosplay di Eva mostra nella realtà la bellezza della prima donna dell'umanità, realizzato da Meenfox, che non si fa mancare nella foto in basso anche la famosa mela che condannò i due alla vita fuori dall'Eden.