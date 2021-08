Un cosplay di Faye Valentine per celebrare le novità su Cowboy Bebop: le foto di Ithileryn

Negli anni '90 nacque un anime divenuto leggendario, Cowboy Bebop. L'opera, conclusasi in una sola stagione, ancora oggi è una delle più amate e iconiche. Il gruppetto di personaggi protagonisti ha messo in piedi una storia dalla trama perlopiù orizzontale ma profonda e affascinante.

A breve vedremo quei personaggi sotto una nuova luce. Da tempo infatti Netflix ha iniziato i lavori su un Cowboy Bebop live action, una serie TV ispirata a quella creata oltre venti anni fa da Watanabe. L'uscita è ormai vicina e abbiamo visto anche Spike Spiegel e gli altri in carne e ossa con gli attori prescelti. Un paio di foto di Netflix che hanno scatenato il delirio nella fanbase e hanno alzato l'hype non di poco. Per questo negli ultimi giorni sono tanti i cosplay a tema Cowboy Bebop apparsi in rete.

Molte delle attenzioni si sono concentrate su Faye Valentine, coprotagonista femminile e femme fatale della serie. Anche se avrà vestiti diversi durante il live action di Netflix, gli appassionati la ricordano principalmente per l'outfit visto nell'anime, con una giacchetta gialla e un pantalone quasi inguinale dello stesso colore.

Il cosplay di Faye Valentine creato da Ithileryn risponde a tutte le caratteristiche della donna. In basso c'è la galleria che ha fatto man bassa di like in poche ore.