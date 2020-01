Il cosplay al femminile di Ace di ONE PIECE incendia i fan

Portgas D. Ace è morto, segnando una delle morti più d'impatto del manga di ONE PIECE, ma la sua eredità rimane viva nei fratelli Monkey D. Rufy e Sabo. In più, è ancora apprezzato da tante altre persone, come ad esempio la piccola O-Tama-chan che abita sull'isola di Wanokuni e che ha fatto conoscere meglio la natura del ragazzo.

Questa natura rivive anche nei cosplay a tema ONE PIECE che spuntano in tutto il mondo e si palesano grazie ai numerosi social. A volte alcuni di questi travestimenti però posseggono qualità diverse dall'originale della finzione, come capita per i cosplay genderbender.

L'ultimo cosplay diventato virale in rete mostra appunto un Portgas D. Ace in versione femminile che inevitabilmente infiammato i fan. La ragazza che potete osservare nella foto in basso è Lenox Knight, cosplayer che ha cercato di ricreare un Ace il più fedele possibile. Partendo dall'Ace che abbiamo conosciuto, la ragazza veste con lo stesso pantaloncino e il cappello, con l'unica aggiunta del costume per coprire il seno.

Il cosplay di Ace si conclude con alcuni dettagli come le lentiggini, il tatuaggio ASCE e il Log Pose al polso sinistro. Vi ha colpito il cosplay di Lenox Knight? I fan possono godere anche di altre versioni del pirata fiammeggiante grazie a una statuetta di Ace da oltre 400 euro.