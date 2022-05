Un cosplay di Fiona da umana, la principessa di Shrek

Le fiabe prevedono sempre la presenza di una principessa e di un eroe che corre a salvarla. Quella di Shrek però è una storia un po' diversa, con Dreamworks che ha sconvolto gran parte dei canoni - pur rimanendo ancorati a una certa narrativa fiabesca - presentando un protagonista brutto, letteralmente un orco.

Per salvare la sua palude, Shrek sarà costretto da lord Farquad a salvare la principessa Fiona, intrappolata in un castello sorvegliato da un gigantesco drago. E così l'orco non ha altra scelta se non lanciarsi in questo viaggio in compagnia di Ciuchino, sperando che il lord mantenga la propria promessa. La scoperta che farà poi Shrek sarà stupefacente - anche se solo per lui - dato che Fiona diventa un'orchessa di notte, cosa che non può che fare piacere all'eroe della storia.



Per la maggior parte del tempo, però, Fiona ha desiderato essere completamente umana, liberandosi della maledizione sposando il suo principe azzurro. Per ricordare questa versione che viene intravista in Shrek 2 oltre che nel primo film della saga, Lady Melamori ha creato un cosplay di Fiona da principessa umana, con un vestito davvero ben realizzato. Anche le movenze sembrano quelle della donna del film d'animazione, cosa ne pensate? Si parla poi da tempo di un reboot di Shrek, che darebbe nuova linfa alla saga con l'orco.