Avete mai visto un cosplay di Frieren così fedele all'originale?

L'adattamento anime della serie manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, Frieren - Oltre la fine del viaggio, sta riscuotendo un enorme successo, conquistando sempre più fan con la sua trama coinvolgente. La serie si sta ormai immergendo in un nuovo arco narrativo, che promette di essere ricco di azione e di introdurre nuovi nemici per l'elfa protagonista e i suoi alleati.

La trama emozionante di Frieren - Oltra la fine del viaggio, che mischia azione, commedia e drammaticità, impreziosita dalla meticolosa attenzione ai dettagli per l'ambientazione fantastica (resa possibile dall'eccezionale talento dello staff dello studio d'animazione Madhouse) rende Frieren il miglior anime fantasy 2023. Diamo un'occhiata alla protagonista di quest'opera nella rivisitazione della cosplayer yuterri.

Il cosplay di Frieren da Frieren - Oltre la fine del viaggio incarna perfettamente l'essenza dell'elfa protagonista dell'opera. Questa maga immortale ha già diversi secoli alle spalle, ma si è palesata agli umani di tutto il mondo solo ottant'anni prima degli eventi della storia, quando ha conosciuto un gruppo eterogeneo di eroi, intenti a sconfiggere il male. "La compagnia degli eroi", formata da Frieren, dal guerriero umano Himmel, dal sacerdote Heiter e dal nano Eisen, è riuscita a sconfiggere il temibile Re Demone, diventando una leggenda per tutti gli uomini.

L'eterna esistenza di Frieren si trasforma in un affascinante percorso di introspezione e riflessione sulla natura della vita e della mortalità. Da maga spietata e violenta, soprattutto verso i Demoni che profondamente detesta, l'elfa sceglie di esplorare il mondo e approfondire la sua conoscenza sugli esseri umani, così complessi per un essere sovrannaturale come lei. Per questo suo secondo viaggio, Frieren si ritrova in compagnia della maga apprendista Fern e del guerriero Stark. La morte di Himmel per Frieren è stata importante per portarla a scegliere di partire verso la scoperta di nuove magie, piuttosto che continuare a lottare.