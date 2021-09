Un cosplay di Frieren interpretata da Enako, la cosplayer più amata del Giappone

Negli ultimi tempi ci sono molte serie giovani che si sono distinte in Giappone. Da Weekly Shonen Sunday è nato un atipico incrocio tra un fantasy e uno slice of life, Sousou no Frieren, manga che arriverà in Italia grazie a J-POP tra qualche mese. In Giappone intanto continua a riscuotere consensi, tra premi e volumi venduti.

Infatti Sousou no Frieren ha partecipato al Kodansha Manga Award e vinto tanti altri premi importanti per un manga così giovane. L'opera di Abe Tsukasa e Yamada Kanehito con poco più di un anno di vita si è ritagliato uno spazio importante sulla rivista e nelle fumetterie. Ciò ha convinto la Shogakukan, la sua casa editrice, a promuoverlo quanto più possibile.

Per questo è stata coinvolta Enako, una delle cosplayer più famose e amate del Giappone. La modella ha iniziato a collaborare con la rivista Weekly Shonen Sunday e nel prossimo numero si presenterà con un cosplay a tema Frieren. Il sito ufficiale della rivista ha già pubblicato l'anteprima della prossima copertina dove campeggia Enako travestita da elfa.

Nella foto in basso vediamo appunto il cosplay di Frieren, la maga protagonista con il suo vestito bianco e dorato, i capelli e le orecchie da elfo che risaltano, mentre sulla destra c'è la sua bacchetta magica rossa. Un cosplay che certifica la popolarità in patria di Sousou no Frieren.