Un cosplay di Fubuki in costume come nelle pagine di One-Punch Man in questa foto

In One-Punch Man abbiamo visto tante eroine in azione, ma in poche hanno saputo reggere l'onda d'urto del carisma e del fascino di Fubuki. L'eroina psichica, sorella minore dell'eccezionale Tatsumaki, fa anche da modella e viene più volte proposta da Yusuke Murata sulle copertine dei capitoli del manga.

L'abbiamo vista con abiti eleganti, abiti casual e anche in costume da bagno. Il personaggio di One-Punch Man si è quindi messo in mostra in più modi e di conseguenza anche i cosplay su di lei hanno portato diverse versioni dell'eroina. La cosplayer Sailor Scholar, grande appassionata di Fubuki e che le ha già dedicato un cosplay con il classico abito verde, ha deciso di riproporre l'eroina psichica ma con costume da bagno.

Nelle foto in basso, Sailor Scholar si reca in spiaggia per portare il suo cosplay di Fubuki in costume da bagno blu con stelle bianche, portando così un'atmosfera molto estiva sulla sua pagina Instagram. Ovviamente non mancano i capelli verdi corti che fanno parte del personaggio. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema One-Punch Man?

Intanto Fubuki viene ripresa anche in alcune fan art che la immortalano con altri abiti che non le abbiamo visto indossare nel manga, o in luoghi che non appartengono a One-Punch Man.