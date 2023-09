Un cosplay di Fubuki elegante da One-Punch Man: eccola nella foto di Rose

Eroe per hobby, questo è il ruolo che si è assunto Saitama, il protagonista di One-Punch Man. Nato dalla mente geniale di ONE e poi ripresa dalla visione artistica e creativa di Yusuke Murata qualche anno dopo, la serie segue le vicende di questo ventenne alla ricerca di uno scopo, dopo essere diventato troppo forte.

Questa incredibile forza, tuttavia, lo ha portato a una profonda noia, poiché ogni combattimento si risolve istantaneamente con un solo pugno. I mostri che arrivano a frotte non lo stuzzicano, ma forse troverà qualche sfida in più unendosi all'associazione degli eroi.

Nel mondo di One-Punch Man, gli eroi si organizzano in questo gruppo, con una struttura gerarchica che classifica gli eroi in base alla loro abilità e al loro contributo alla società. Gli eroi vanno dalla classe C - i meno potenti - alla classe S - i più potenti -, con Saitama obbligato a unirsi al rango infimo a causa del suo scarso risultato nei test scritti, nonostante la sua forza da record. Ci sono tanti eroi di classe S in One-Punch Man, come Tatsumaki. Ma anche più in basso ci sono figure da rispettare.

Fubuki è un'altra eroina che dirige una squadra di eroi di classe B che la segue senza fiatare, obbedendo a ogni ordine. Ha una personalità più gentile rispetto a sua sorella Tatsumaki ed è nota per i suoi poteri di telecinesi. Nonostante la sua classificazione inferiore, Fubuki dimostra una determinazione straordinaria nel cercare di salire di rango e proteggere coloro che le stanno vicino.

La sua figura però è anche riconosciuta per essere elegante e per apparire spesso nelle copertine di One-Punch Man. Eccola in un'altra foto da copertina grazie a Rose, che ha preparato un cosplay di Fubuki con pelliccia bianca e abito scuro, in varie pose.