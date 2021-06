Un cosplay di Fubuki di One-Punch Man fa risaltare il potere dell'eroina

One-Punch Man è un mondo ricco di eroi, ma prevalentemente questi sono uomini. Nel corso della prima fase del web comic disegnato da ONE e poi ripreso in versione manga da Yusuke Murata vediamo in azione quasi solo maschi, sia tra i protagonisti che tra gli avversari. Fubuki è la prima vera figura femminile che viene inserita ad affiancare Saitama.

Nel corso del tempo ci sono state tante cosplayer che hanno vestito i panni di Fubuki, dimostrando che la ragazza è molto amata dai lettori e spettatori di One-Punch Man. Abbiamo visto il cosplay di Fubuki creato da Faunarosa in passato, così come la Fubuki versione modella di Mangoecos che ha catturato l'attenzione.

Ora però c'è un'altra cosplayer che ha deciso di vestire i panni dell'eroina psichica. Il cosplay di Fubuki visibile in basso è stato realizzato da Ronnie che, con varie foto, cattura l'eroina in tutte le sue sfaccettature. Con un'aura verde intorno, questa Fubuki indossa il classico abito lungo scuro con uno scialle intorno alle spalle mentre sfrutta i propri poteri psichici per sollevare alcuni detriti. Nella seconda foto invece la vediamo mettersi in bella mostra con una posa diversa.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema One-Punch Man? Fatecelo sapere nei commenti.