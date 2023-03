Un cosplay di Gatsu al femminile da Berserk in armatura nera

Kentaro Miura, nel corso dell'ultimo trentennio, ha regalato al pubblico la storia di Berserk, il manga dark fantasy per eccellenza pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1989. La serie ha ricevuto un adattamento anime nel 1997 e successivamente una serie di film animati nel 2012.

La trama segue la storia di Gatsu, un guerriero solitario che si unisce alla Banda dei Falchi, guidata da Griffith. Gatsu è il protagonista indiscusso di Berserk, un guerriero crudele e cinico che cerca vendetta contro i demoni che gli hanno portato via tutto ciò che amava. Il suo rivale è Griffith, il carismatico leader della Banda dei Falchi, che ha un sogno molto ambizioso, a causa del quale decide di sacrificare tutto, anche la vita di quelli che l'hanno aiutato per tanto tempo. E proprio a causa di questo, inizia una faida tra i due personaggi di Berserk, che porterà Gatsu a compiere un viaggio e a trovare un'armatura micidiale.

L'armatura del Berserker è una delle icone del manga e un elemento cruciale nella storia di Gatsu. L'armatura è fatta di una lega misteriosa, e una volta indossata, Gatsu diventa un guerriero impavido e spietato, il cui unico scopo è uccidere i mostri demoniaci che gli hanno portato via i suoi amici. Tuttavia, l'armatura ha un effetto collaterale: Gatsu perde la sua umanità e diventa un vero e proprio berserker, capace di distruggere tutto ciò che gli si para davanti.

Il cosplay di Gatsu al femminile con l'armatura del berserker creato da Arisu vede il protagonista sempre con i capelli ispidi, in parte bianchi a causa dello stress subito dall'armatura, mentre è proprio quest'ultima a risaltare. Completamente in nero, questo abito preparato per l'occasione mostra la pesantezza e la forza del protagonista. Ora si attende l'uscita di Berserk 372, ancora sconosciuta, ma intanto potete osservare questo cosplay di Caska dalla Banda dei Falchi.