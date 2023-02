Un cosplay della Gatta Nera ammaliante in nero dal mondo di Spider-Man

Spider-Man è uno dei personaggi dei fumetti più iconici del mondo, creato da Stan Lee e Steve Ditko per la Marvel Comics nel 1962. Il mondo di Spider-Man è ambientato principalmente a New York City e segue le avventure di Peter Parker, uno studente delle superiori che diventa un supereroe dopo essere stato morso da un ragno radioattivo.

Il mondo di Spider-Man è ricco di personaggi memorabili, sia amici che nemici. Tra i nemici più famosi ci sono il Dottor Octopus, il Goblin Verde, Venom e molti altri. Ognuno di questi personaggi ha una motivazione unica per combattere Spider-Man e ha creato molti momenti di tensione ed emozione nel corso degli anni. Tra gli amici di Spider-Man, invece, ci sono Mary Jane Watson, la sua storica fidanzata, e Gwen Stacy, un'altra importante figura femminile nella vita di Peter Parker. Ma la componente femminile è elevata tra le amicizie dell'Uomo Ragno.

Uno dei personaggi femminili più importanti nel mondo di Spider-Man è Felicia Hardy, conosciuta anche come la Gatta Nera, introdotta nei fumetti di Spider-Man nel 1979. Inizialmente una ladra di gioielli, Felicia diventa un'alleata di Spider-Man dopo essersi innamorata di lui, anche se molto spesso si trasforma in una rivale o nemica. La Gatta Nera è nota per la sua abilità nel combattimento corpo a corpo e per il suo abbigliamento distintivo, che comprende un costume nero con una maschera a forma di gatto.

Sladkoslava si è basata proprio su di lei, riportandola in auge. Questo cosplay della Gatta Nera da Spider-Man dà sfogo a una delle versioni più affascinanti di Felicia Hardy, quella con tuta nera e maschera. Probabilmente riuscirà a rubare molto di più che qualche gioiello. Ecco anche un cosplay di Spider-Man con il simbionte al femminile e un cosplay di Spider Gwen.