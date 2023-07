Un cosplay della Gatta Nera come Spider-Man con il costume da ragno nero

Spider-Man è il supereroe più famoso dei fumetti. In pubblicazione continua dagli anni '60 grazie al creatore Stan Lee, sono tante le testate dedicate all'arrampicamuri di Manhattan. Qualcuna di queste porta con sé un ragno rivisitato, altre invece nuovi universi, varianti e personaggi. Ci sono però dei personaggi immancabili, come Felicia Hardy.

Felicia Hardy è uno dei personaggi più affascinanti nell'universo di Spider-Man. Apparsa per la prima volta nel fumetto "The Amazing Spider-Man" nel 1979, Felicia è una supereroina e ladra di alto livello conosciuta come Gatta Nera, con una storia intricata e una connessione unica con il protagonista.

Sin dall'inizio, si è distinta per la sua personalità sfacciata e il suo fascino irresistibile, che accentua quando indossa i panni del suo alter ego, con un costume aderente di colore nero con una maschera che ricorda un gatto. Si è più volte scontrata con Spider-Man, ma talvolta ha anche passato dei bei momenti con lui, arrivando anche a sposare Peter Parker in alcune storie a fumetti.

Di conseguenza, le vite dei due si intrecciano spesso. E se succedesse qualcos'altro? Il video cosplay di Felicia Hardy proposto da Elizabeth Rage ne da un esempio. In questo video, la Gatta Nera del mondo Marvel non indossa il suo solito costume. Invece dell'aderentissima tuta in latex nera con pelliccia, la donna indossa il costume dell'arrampicamuri. Un cosplay della Gatta Nera con il costume di Spider-Man nero porta quindi a un risultato più particolare del solito.