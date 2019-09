Un cosplay genderbender di Le Bizzarre Avventure di Jojo alimenta i desideri dei fan

La David Production ha da poco concluso i lavori su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, quinta parte della storia creata anni or sono da Hirohiko Araki. Con lo studio che sta attualmente lavorando su Fire Force e che ha annunciato anche l'OAV su Rohan Kishibe, sembra che i fan debbano aspettare parecchio per gustarsi Stone Ocean.

Proprio su quest'ultima serie si stanno iniziando a concentrare i desideri dei fan, assetati di avventure bizzarre e di vedere i nuovi personaggi della sesta parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Jotaro Kujo, sua figlia Jolyne, Ermes Costello ma anche Narciso Anasui. Quest'ultimo, personaggio importante in Stone Ocean, è stato il protagonista di un cosplay genderbender, ovvero a sesso invertito.

A interpretare la versione femminile del ragazzo è stata la cosplay artist @modfoxx, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la sua interpretazione del personaggio. In calce possiamo vedere l'immagine della ragazza che mette in risalto le sue doti femminili invece del corpo definito di Anasui. Sembra proprio che i fan di tutto il mondo non vedano l'ora di fare da spettatori a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, considerato che si stanno moltiplicando i cosplay dedicati a Jolyne Kujo e agli altri personaggi di questa serie.