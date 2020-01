Una cosplayer di My Hero Academia crea una versione di Bakugo genderbent

Mentre i fan italiani sono in attesa di scoprire tutti i nomi dei doppiatori di My Hero Academia, continuano le fan art e i cosplay dedicati agli originali protagonisti dell'opera di Kohei Horikoshi. Oggi vi presentiamo quello ispirato al personaggio di Bakugo.

La foto è stata condivisa da un utente di Reddit, in un post all'interno della community del manga con protagonista Deku e gli altri supereroi. Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, il messaggio che l'accompagna ci fa sapere che la cosplayer in questione è @kittykattgigglescosplay, che ha deciso di creare una versione genderbent del rivale del protagonista senza stravolgere però il suo convincete look. Vista la grande fama di cui gode l'anime, e il manga, in tutto il mondo, non deve stupire che sempre più persone abbiano deciso di rivisitare i personaggi nati dalla penna del mangaka giapponese, creando opere sempre più originali.

Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato altri cosplay della serie, tra cui uno su Mt. Lady di My Hero Academia, la cui trasposizione animata è giunta alla quindicesima puntata della quarta serie, disponibile in simulcast su VVVVID, mentre se siete interessati alla controparte cartacea è attualmente edita da Star Comics ed è giunta al ventiduesimo volume, mentre il successivo numero sarà disponibile a partire dal 4 marzo.