Un cosplay genderbent di Jotaro Kujo mette in risalto lo stile di Jojo

Le Bizzarre Avventure di Jojo è tornato più forte che mai negli ultimi anni. Mentre i fan che hanno letto il manga già inneggiavano l'opera di Hirohiko Araki da anni, coloro che seguono solo anime hanno dovuto attendere il 2012 per potersi gustare le storie generazionali dei tanti JoJo. Uno dei più amati è indubbiamente Jotaro Kujo.

Il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, terza parte del manga e trasposto nella seconda stagione di David Productions, fu uno dei primi a ricevere il potere degli stand ma anche a subire un piccolo ma notevole cambio di stile grafico. Infatti, nel corso degli anni, l'autore Hirohiko Araki ha mutato gradualmente il tratto passando dagli stilemi anni '80 a quelli più personali di oggi.

Questi stilemi sono stati ripresi nell'anime e pertanto anche dai cosplay che si ispirano a queste ultime serie animate. Un esempio è il cosplay di Trulyrude, ragazza che ha postato sul suo account Instagram il travestimento a sesso invertito dedicato a Jotaro Kujo di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Come si può vedere nell'immagine in calce, Trulyrude non solo ha ripreso gli abiti del noto protagonista ma ha anche utilizzato del trucco per segnare delle linee su viso e corpo che riprendessero lo stile dell'anime di David Production.

In attesa che la ragazza evochi anche Star Platinum, i fan della serie dovranno attendere prima di vedere altre serie di Jojo, con la prossima in programma Così Parlò Kishibe Rohan prevista per il 2020.