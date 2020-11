Questo cosplay di Genshin Impact ci mostra la bellezza di Lisa la bibliotecaria

Non sembra esserci un freno alla popolarità di Genshin Impact. Il videogioco distribuito in forma gratuita dallo studio cinese miHoYo sta continuando ad attirare giocatori da tutto il globo. Tanti sono italiani, anche se l'avventura in questo mondo fantasy non è dotata di un supporto nella nostra lingua.

Ovviamente ciò non blocca la distribuzione di Genshin Impact che ormai ha tantissimi fan nel nostro paese. A livello mondiale invece è diventato tra i videogiochi più giocati e per questo non sono mancati anche i cosplay a tema Genshin Impact. Una delle prime a presentarsi in questi panni è stata HendoArt col cosplay di Jean, seguita poi dalla cameriera Noelle in un altro intrigante cosplay.

Una figura che sembra aver attirato molti appassionati del gioco è però la bibliotecaria Lisa Minci, membro dei Cavalieri di Favonius e che si mostra in modo molto seducente. Personaggio giocabile nell'avventura di Genshin Impact, la Lisa che possiamo vedere in basso è in tutto e per tutto una copia di quella del videogioco.

La cosplayer Rinnie riproduce i capelli castano chiaro, gli abiti che variano tra il viola e il bianco e naturalmente possiede anche il fisico curvilineo adatto e che tanto ha attirato l'attenzione. Cosa ne pensate di questa Lisa in versione reale?