Un cosplay di Goku Black in Super Saiyan 3 come non l'avete mai visto in Dragon Ball Super

Dragon Ball Super ha ampliato a dismisura l'universo di Dragon Ball che Akira Toriyama creò ed esplorò tra gli anni '80 e '90 con la sua storica serie. L'avventura originale di Goku è stata però rivisitata più volte e ora si è evoluta con altre linee temporali e universi aggiuntivi che hanno prodotto altri personaggi unici e trasformazioni.

Le trasformazioni in Super Saiyan sono una parte iconica dell'universo di Dragon Ball, e una delle più celebrate è la prima forma che appare, un'evoluzione che aumenta in modo esponenziale la forza, la velocità e le abilità di combattimento di un Saiyan. Goku Black, un antagonista presentato nell'anime di Dragon Ball Super, introduce una variante intrigante di questa trasformazione con il Super Saiyan Rosé.

La trasformazione in Super Saiyan Rosé è unica per Goku Black: contrariamente al tradizionale cambiamento di capelli dorati del Super Saiyan, il Super Saiyan Rosé vede i capelli di Goku Black diventare rosa. Questo simbolico cambiamento di colore rappresenta sia il potere che la malvagità di Goku Black. Tuttavia, con il web anime non canonico Super Dragon Ball Heroes, il personaggio è stato ripreso e ampliato ulteriormente, insieme alla sua trasformazione.

E così è nato il progetto di Xeplay di realizzare un cosplay di Goku Black in versione Super Saiyan Rosé di terzo livello. Il saiyan divino assume gli stessi lineamenti di Goku in Super Saiyan 3, come apparì durante la saga di Majin Bu, con i capelli che però sono rosa invece che biondi, mantenendo quindi lo stesso stile delle precedenti trasformazioni.