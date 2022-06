Un cosplay di Ai Hayasaka, l'eccellente cameriera di Kaguya-sama: Love is War

La guerra d'amore e d'intelletto che si consuma tra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane non soltanto nella sala del consiglio studentesco ma in tutta la Shuchiin coinvolge irrimediabilmente anche altri personaggi. Mentre Chika Fujiwara si pone come elemento caotico, altri parteggiano per l'una o per l'altra parte di Kaguya-sama: Love is War.

A sostegno di Kaguya Shinomiya c'è la sua fida cameriera Ai Hayasaka, una ragazza della sua stessa età e anch'ella iscritta alla Shuchiin, così da poter aiutare la sua padrona in ogni situazione. A seconda del momento, Hayasaka è vestita da cameriera, da uomo, in borghese o da studentessa con una tendenza gal, così da dare l'idea di essere tante persone diverse e da non rischiare di far saltare la sua copertura. Tante abilità che a volte vengono spinte all'estremo dalle richieste sconsiderate di Kaguya ma che l'hanno resa uno dei personaggi più amati di Kaguya-sama: Love is War.

In virtù di questo apprezzamento, ecco un cosplay di Ai Hayasaka realizzato da Seracoss, con il suo abbigliamento da studentessa con l'uniforme della Shuchiin, unghie tinte, capelli biondi raccolti in una coda a sinistra. Purtroppo i fan potranno vederla ancora per poco dato che il manga di Kaguya-sama sta per concludersi.