Questo cosplay di Himiko Toga da My Hero Academia vi assassinerà senza esitazione

Le studentesse di My Hero Academia sono perlopiù calme, solari e sorridenti. In tante hanno l'aspirazione di diventare eroine, facendo tutti gli sforzi possibili nelle varie scuole del paese e seguendo il percorso di studi adeguato. Ma c'è una studentessa, una liceale in particolare, che nel corso della serie ha mostrato instabilità.

La folle liceale Himiko Toga è una delle nemiche dei protagonisti di My Hero Academia. La sua storia è ancora tutta da scoprire, ma l'abbiamo vista in azione diverse volte anche sfruttando il proprio quirk, basato sul sangue. Il suo rapporto proprio col sangue sembra averla trasformata mentalmente, portandola ad essere la criminale che conosciamo.

Il suo sguardo inquietante, il suo modo di fare giocoso e scherzoso, tutto contribuisce a creare una figura fortemente disturbata e pronta in ogni momento ad azzannare la gola nemica. Tutto questo è stato portato nella vita vera dalla cosplayer Aoi, la quale ha portato ai suoi fan un cosplay di Himiko Toga. La ragazza giapponese spalanca gli occhioni che causano inquietudine, sensazione amplificata dal coltello che regge nella mano destra. Nel resto della foto si nota l'acconciatura bionda identica a quella di Toga nell'anime e nel manga, così come l'uniforme da liceale beige e blu.

Sempre dedicato alla ragazza di My Hero Academia, anche Mangoecos ha preparato un cosplay di Himiko Toga molto inquietante. Invece Aoi ha mostrato le sue qualità realizzando un perfetto cosplay di Soifon di Bleach.