Questo cosplay di Hinata adulta da Naruto the Last stupisce i fan dell'anime

I protagonisti di Naruto, famosissimo manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto per 14 lunghi anni senza contare sequel e spin-off, sono cresciuti nel corso del tempo. Sono infatti passati diversi anni dall'inizio della storia quando Naruto era appena dodicenne, mentre il tutto si è concluso in quel capitolo 700 che mostrava il futuro.

Tutta quella generazione di ninja che ha affrontato l'invasione al Villaggio della Foglia, superato tante asperità dopo i due anni di timeskip e anche la guerra ninja si è poi ritrovata insieme anche nel film Naruto the Last, pellicola cinematografica che chiudeva in parte il cerchio intorno ad alcune sottotrame, in particolare quelle romantiche.

Qui sarà molto al centro la famiglia Hyuga, con Hinata in particolare e sarà proprio lei a vincere infine la lotta per il cuore del protagonista. In Naruto the Last, Hinata Hyuga si mostra ancora più cresciuta della versione finale di Naruto Shippuden, essendo ormai alle porte dei venti anni. La sua maturità sprizza ancora nel cosplay di KendelB, che potete vedere in basso.

Nel cosplay di Hinata Hyuga riproposto dalla sua autrice vediamo Hinata con i capelli lunghi e neri, un abito diverso dal precedente, grigio e smanicato, finendo con un pantaloncino elastico blu, un paio di calze e alcuni accessori da ninja.

La ragazza di Naruto Shippuden si mostra in un altro cosplay, mentre la sua versione più agguerrita la potete trovare in questa statuetta di Hinata prodotta da Gals DX.