Un cosplay di Ai Hoshino in incognito lontana dal palco di Oshi no Ko

Le star raggiungono una celebrità tale che spesso non riescono a vivere normalmente le proprie vite. Questo succede anche in Giappone, in particolar modo con le idol, e Oshi no Ko ha voluto sottolinearlo. Il manga di Aka Akasaka e Yokoyari Mengo, diventato anche un anime nel corso del 2023, ha sviscerato alcuni punti di questo mondo.

Lo show business giapponese è ancora più crudele, per certi versi, di quello occidentale, con le star femminili costrette molto spesso a nascondere la propria vita sentimentale, se non a cancellarla completamente a causa di contratti e quant'altro. Per questo in Oshi no Ko la gravidanza di Ai Hoshino è rimasta un segreto. La idol è poi riuscita a riprendere le redini della sua carriera e a brillare, ma non senza difficoltà. Nonostante i lauti incassi, ha dovuto sempre nascondersi, insieme ai suoi due figli, Aqua e Ruby.

La si vede spesso sul palco con gli abiti di scena, molto eleganti o colorati, con nastri e fiocchi svolazzanti, quindi difficilmente ce la si immagina con altri indumenti. Ed è proprio grazie a questo che riesce a nascondersi alla folla per girare in tranquillità per Tokyo. Questo cosplay di Ai Hoshino sveste i panni da idol e va in incognito per la città con un cappello bianco e una tuta dello stesso colore, ma senza mancare di ammaliare tutto il suo pubblico e chi la incrocia grazie ai suoi occhi viola stellari con un grande magnetismo.

Vi piace questa versione? O preferite un cosplay di Ai Hoshino sul palco di Oshi no Ko?