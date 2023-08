Un cosplay di Ai Hoshino stellare pronta a cantare sul palco di Oshi no Ko

Sono stati trasmessi tanti anime nel 2023, molti dei quali nuovi. Ce ne sono alcuni che hanno particolarmente sorpreso e che nessuno si aspettava potessero essere così belli. Tra gli anime che stupiscono del 2023 c'è Oshi no Ko, una storia che può sembrare fuori dai gusti generali leggendo la trama, ma che nasconde tanta qualità.

Scritto da Aka Akasaka, già autore del celebrato Kaguya-sama: Love is War, e disegnato da Yokoyari Mengo, che ha lavorato con successo su tanti progetti nel tempo come Scum's Wish. La loro nuova storia pubblicata su Weekly Young Jump da ormai tre anni è entrata nel cuore dei fan grazie a un primo episodio magistrale. Lo studio ha optato per un episodio estremamente lungo che mette sia la parola inizio che fine alla storia di Ai Hoshino.

La stella di Oshi no Ko fa partire tutto, facendo incontrare e interagire due personaggi speciali che poi diventeranno il centro della trama. Eppure, Ai Hoshino riesce a magnetizzare tutti e a vivere anche nel resto dell'opera. Per questo in rete tante cosplayer stanno proponendo cosplay a tema Oshi no Ko dedicati al personaggio, e tra questi esordisce anche Kleiner Pixel, nota modella che pubblica i propri scatti su Instagram periodicamente.

Questo cosplay di Ai Hoshino sa ammaliare il pubblico con la sua forza stellare. Gli occhi le brillano con le pupille che cambiano forma, mentre il resto risalta con i colori viola e fucsia, con un tono sgargiante che obbliga a tenere l'attenzione su di lei. Ovviamente non c'è solo lei nell'anime di Oshi no Ko: anche questo cosplay di Akane Kurokawa presenta una delle stelle della storia.