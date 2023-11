Un cosplay di Howl e Sophie fiabesco: la creatura di Ghibli in questo scatto

L'attenzione è diretta al nuovo film di Hayao Miyazaki, con Studio Ghibli che ha appena sfornato una nuova perla già arrivata in Giappone. Ma Il ragazzo e l'airone sta per arrivare anche in Italia. Tuttavia, non bisogna di certo dimenticare tutti quegli altri film di Studio Ghibli che hanno fatto la storia, intrattenendo intere generazioni.

Operativo fin dagli anni '80, Studio Ghibli ha vissuto nel segno di Hayao Miyazaki e soci, che stanno continuando a creare film a ripetizione, anche dopo tutti questi anni. Infatti è noto per la creazione di capolavori cinematografici che hanno affascinato il mondo intero. Tra questi, Il Castello Errante di Howl spicca come una delle loro opere più incantevoli.

Nel film, Howl, un potente mago, possiede un castello itinerante alimentato da un demone del fuoco. Il castello, che si trasforma e si sposta attraverso paesaggi mozzafiato, rappresenta la maestria di Studio Ghibli nell'animazione. La trama segue la giovane e determinata Sophie, vittima di un incantesimo che la trasforma in una anziana donna, mentre si unisce a Howl in una serie di avventure magiche.

E proprio questo rapporto è anche al centro del cosplay di Howl e Sophie che Seiby ha pensato di portare su Instagram. Accompagnata da Rolcia, il duo prepara uno splendido cosplay a tema Il Castello Errante di Howl, con Sophie anziana con i capelli grigi e il vestito blu e un Howl trasformato, ammantato di nero.

E voi avete letto la nostra recensione de Il Castello Errante di Howl?