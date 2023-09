Cosplay: illegali in Cina? Una legge potrebbe vietarli per oltraggio alla storia del paese

Con la costante crescita del settore degli anime vista la continua richiesta di contenuti di questo tipo in molti paesi del mondo, si è diffusa anche la pratica di vestire i panni dei propri personaggi preferiti di anime, manga, e videogiochi. I cosplay rappresentano un vero e proprio fenomeno, che sembra però destinato a sparire in Cina.

La diffusione dei cosplay ha portato alla nascita e allo sviluppo di un mercato impensabile qualche anno fa. Attraverso i social e le pubblicità con influencer molto seguiti esistono molte aziende incentrate sulla produzione di costumi il quanto più fedeli possibili al design di quel determinato personaggio che si vuole interpretare, o anche alla produzione di gadget e repliche di armi ed equipaggiamenti, e sono sempre più popolari contest, eventi e raduni dedicati quasi esclusivamente ai cosplay.

Di fronte a questo seguito però l’Amministrazione alla Sicurezza Pubblica della Cina ha avanzato una legge che potrebbe rendere illegale qualsiasi cosplay. In una particolare clausola di una legge aggiunta di recente viene infatti specificato che i cittadini non possono indossare indumenti o abiti che possano in qualche modo offendere lo spirito e la cultura della nazione. Sebbene nella legge non venga detto nulla di specifico riguardo i cosplay è chiaro come questa pratica, alimentata da prodotti provenienti dalla cultura videoludica e animata del Giappone, possa essere percepita come offensiva nei confronti della storia del paese.

Inoltre, secondo alcuni, questa decisione può essere percepita come una conseguenza del riversamento in mare delle acque della centrale nucleare di Fukushima, contro il quale la Cina si è immediatamente opposta per tutti i rischi ambientali. Allo stato attuale delle cose il destino dei cosplay e dei cosplayer in Cina rimane dubbio, ma visto anche il numero di convention ed eventi dedicati agli anime, sarà interessante vedere come, e se, l’applicazione di questa nuova legge andrà a cambiare tutte queste iniziative.

Aspettiamo le vostre opinioni a riguardo nei commenti.