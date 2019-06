Un cosplay di Dragon Ball Super ci fa vedere un Goku versione genderbend

Chiunque vorrebbe creare un cosplay del proprio personaggio degli anime preferito, ovviamente diventa tutto più difficile se si è del sesso opposto. Non per questa cosplayer, infatti negli scatti postati su Twitter ci mostra che a volte un po' di fantasia può rendere personaggi più tradizionali molto più originali.

Non sarebbe difficile immaginare una serie con protagonista il Goku creato che la cosplayer @Fudgie_monster ha postato su Twitter. Gli scatti sono diventati subito virali, con più di 200 persone che hanno deciso di partecipare alla discussione su un eventuale versione alternativa dell'eroe dell'opera di Akira Toriyama, immaginando universi alternativi in cui è presente un Goku femminile, magari a causa di uno scambio di corpi.

Non è la prima volta che i fan giocano con i personaggi di Dragon Ball, come potete vedere in questa fan art che immagina come sarebbe il personaggio di Shallot animato.

I cosplay sui personaggi più famosi della serie sono in costante aumento, anche grazie alle numerose opere in onda in questo momento sui canali di tutto il mondo. Per sapere dove vedere le puntate dell'ultima saga in italiano correte a leggere il nostro articolo con la programmazione delle repliche di Dragon Ball Super

Che ne pensate del cosplay? Fatecelo sapere nei commenti alla notizia!