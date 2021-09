Un cosplay impressionante di Makima da Chainsaw Man: la foto oscura e inquietante

Follia e oscurità hanno pervaso Chainsaw Man, il recente lavoro che Tatsuki Fujimoto ha portato su Weekly Shonen Jump. L'opera si è distinta particolarmente, attirando appassionati su appassionati che l'hanno fatta crescere arrivando a 11 milioni di copie stampate e accompagnata fino alla conclusione della prima parte.

Molti personaggi della prima parte del manga hanno davvero lasciato il segno, e tra questi c'è sicuramente Makima, la leader del gruppo di cacciatori di diavoli che ha trovato il protagonista Denji. Capelli di un rosso forte, sempre vestita di tutto punto con camicia bianca, cravatta, pantaloni scuri e giacca, è uno dei personaggi più enigmatici e imprevedibili di Chainsaw Man.

La cosplayer russa Xenon si è fatta aiutare dal fotografo Akunohano, molto attivo nella fotografia a tema anime e manga viste le sue collaborazioni con altre modelle russe di spessore come MK.Ays, per creare questo cosplay di Makima impressionante. Tra la foto originale, fotomontaggi e foto compositing, il risultato è sicuramente di ottimo livello e aggiunge un'aura oscura al personaggio. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Chainsaw Man disponibile nella foto in basso?

Anche Misaki Sai ha proposto una Makima molto tenebrosa sul suo account Instagram.