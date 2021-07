Un cosplay dell'infuocata Tamaki di Fire Force: il Nekomata in azione

I pompieri speciali di Fire Force arriveranno in Italia a partire da settembre. L'anime basato sull'omonimo manga di Atsushi Okubo è diventato popolare in patria e ora sbarcherà anche da noi dopo una prima messa in onda sottotitolata sui canali di Yamato Animation. Anche chi guarda solo gli anime doppiati quindi conoscerà questi personaggi.

L'ottava divisione di Fire Force si è presentata in un trailer italiano dove abbiamo quindi visto il protagonista Shinra Kusakabe e tutti coloro che gli stanno intorno. Gli appassionati non dovevono preoccuparsi di censure all'apparenza, dato che le scene con Tamaki Kotatsu sembra saranno inserite senza problemi. Proprio Tamaki è una delle figure più importanti di Fire Force: anche lei membro dell'ottava squadra, fa uso delle sue fiamme per assumere una forma più felina.

Affetta da una rara sindrome che la rende oggetto di palpate, Tamaki Kotatsu si presenta in un cosplay fiammeggiante a tema Fire Force realizzato dall'australiana Anya Kimochi. La cosplayer non si è certo trattenuta e su Instagram ha postato tantissime foto col personaggio: in basso possiamo vedere tutti i post inseriti, con Tamaki principalmente nell'infuocata forma Nekomata, anche se c'è spazio per la ragazza in versione normale e con il solo costume da pompiere in dosso.