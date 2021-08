Un cosplay di Ino Yamanaka da Naruto Shippuden: la ninja di Hibari Rin

Il mondo dei ninja creato da Masashi Kishimoto ha svariati personaggi. Molti sono maschi, ma ci sono anche donne che hanno ottenuto un ruolo abbastanza importante. Tra le kunoichi, le ninja donna, che abbiamo conosciuto durante la saga di Naruto c'è Ino Yamanaka, membro di uno dei clan più prestigiosi del Villaggio della Foglia.

Pur non essendo un personaggio primario, abbiamo visto Ino Yamanaka in tutte le sue fasi, passando da Naruto a Naruto Shippuden più i sequel Naruto the Last e Boruto: Naruto Next Generations, dove è ancora attivo e di grande utilità per il protagonista e compagni. La cosplayer Hibari Rin ha deciso di calarsi nei panni del personaggio con l'aiuto di un'altra cosplayer, Pugoffka, con quest'ultima che aveva già portato un cosplay di Tsunade sempre da Naruto.

Il cosplay di Ino Yamanaka visibile nella foto in basso indossa il suo solito abito viola tra pezzo superiore e gonna, mentre il personaggio è praticamente incorniciato dai lunghissimi capelli biondi tipici del clan. Hibari Rin ha deciso di immortalare il personaggio mentre è in azione, con un sigillo ninja già pronto per attivare la sua tecnica telepatica.

Abbiamo rivisto i ninja in Italia con la trasmissione di Naruto: Shippuden, tornata su Mediaset per svariate settimane.