Un cosplay italiano di Albedo, l'attraente demone di Overlord: vi incanterà!

Un aderente abito bianco, le ali nere sulla schiena e gli occhi gialli da rettile la rendono uno dei personaggi più affascinanti e enigmatici del suo anime: è impossibile non essere ammaliati da Albedo, la dolce pretendente di Ainz in Overlord. Eppure, al di là delle apparenze c'è una donna potente e astuta, pronta ad incenerire i nemici.

Nel mondo di Overlord, i cui personaggi fanno parte del videogioco MMORPG in VR "Yggdrasil", Albedo viene programmata dal temibile Tabula Smaragdina proprio per essere bella e attraente. Nonostante il suo scopo originario, Albedo ha un'essenza e una personalità ben delineate: osserviamo il personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer gio_fsrq.

In questo cosplay di Albedo da Overlord, il demone è ritratto con un lungo abito blu. Ainz, il signore di Nazarick ormai intrappolato nel mondo virtuale di Yggdrasil, decide di riscrivere il suo destino cercando di farla innamorare di lui. Tuttavia, questo capriccio si trasforma in un groviglio di emozioni complesse e, soprattutto, in una feroce rivalità con Shalltear, un altro membro di spicco di Nazarick.

Fredda e gentile, questa creatura nutre un profondo disprezzo verso gli umani, considerandoli forme di vita inferiori, ma dimostra anche una grande devozione nei confronti di Ainz, che finisce per pentirsi di averla programmata per innamorarsi di lui, dopo aver sperimentato l'ossessione del demone. In combattimento, Albedo indossa un'armatura divina chiamata Ermete Trismegisto, un'elegante corazza nera capace di respingere qualsiasi danno fisico.

Se vi è piaciuta questa originale rivisitazione, perché non dare anche un'occhiata a quest'altro cosplay di Albedo da Overlord con un bel vestito bianco accompagnato da rose e teschi?