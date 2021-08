Un cosplay di Jasmine porta in vita la principessa Disney

L'universo Disney è esteso e ricco di storie. Col tempo, il colosso dell'intrattenimento per bambini si è basato su molte storie, leggende e fiabe per creare i propri personaggi o ristrutturare quelli già esistenti, in modo tale da impacchettare un film adatto a tutta la famiglia. Ci sono tanti classici Disney, e Aladdin è tra i più amati.

Nel mondo ispirato alla Persia, dalle tinte desertiche e arabeggianti, Aladdin trova una lampada magico con il Genio della Lampada che cambierà la sua vita completamente. Il giovane furfante protagonista arriverà addirittura a conquistare la principessa Jasmine, figlia del maragià, ma sarà ostacolato dal cattivo Jafar. Riuscirà comunque a ritagliarsi molti momenti con la principessa Disney.

Ed è proprio quest'ultima ad aver preso vita grazie alla realizzazione della cosplayer Samantha Reneé. Lanciandosi nella città di Agrabah, Samantha ha presentato un cosplay della principessa Jasmine in tutto il suo splendore. Riprendendo gli abiti e l'outfit dello storico film Disney, Samantha ha proposto una Jasmine in abito celeste in due pezzi, con i lunghi capelli neri raccolti in una treccia lunghissima.

Anche Mira Ladovira ha portato un cosplay di Jasmine, mentre un altro mondo Disney come Biancaneve ha ricevuto il suo cosplay.