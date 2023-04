Un cosplay di Jessie italiana dal Team Rocket di Pokémon

Pokémon è una delle serie anime più amate al mondo, con diverse serie incentrare su Ash Ketchum, un giovane allenatore che affiancato dal suo Pikachu viaggia per le varie regioni che compongono questo universo. C'è stato però un cambio netto con Pokémon Horizons, che ha dato il via a una nuova avventura.

Rimaniamo comunque in quegli episodi passati, in attesa che i personaggi appena presentati si sviluppino. Ash ha dovuto affrontare tante sfide, e alcune di queste erano proposte da un certo gruppo di cattivi. Il Team Rocket è uno dei gruppi antagonisti più noti di Pokémon. Il Team Rocket è una grande organizzazione, ma c'è anche il trio composto da Jessie, James e Meowth che cerca di rubare i Pokémon del protagonista Ash Ketchum e della sua squadra. Jessie è uno dei personaggi più iconici del Team Rocket e della serie Pokémon in generale.

Il Team Rocket è famoso per i suoi tentativi falliti di rubare i Pokémon di Ash e dei suoi amici. Jessie, in particolare, è una combattente abile e furba, ma spesso le sue azioni sono maldestre o rovinano il piano del Team Rocket. Jessie è un personaggio forte e determinato, ma anche molto vanitoso e narcisista. spesso si considera una grande attrice e interpreta ruoli falsi per ingannare Ash e i suoi amici. Tuttavia, sotto la sua facciata superficiale, si nasconde anche una persona con sentimenti profondi e talvolta vulnerabili. Nonostante i suoi errori e i suoi difetti, è un personaggio molto amato della serie.

Kiaraberry, una cosplayer italiana, ha realizzato un cosplay di Jessie con i capelli sciolti. Ha utilizzato vestiti ottimi per ricreare l'abito bianco con la R rossa del Team Rocket, e ha anche realizzato la parrucca modificandola leggermente rispetto all'originale. Dall'anime si è ritirata, ma qui è pronta per acchiappare tutti i Pokémon, anche i vostri.