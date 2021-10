Un cosplay di Jiraiya al femminile: l'eremita pervertita come non l'avete vista in Naruto

Jiraiya è uno dei personaggi più amati di Naruto. Il terzo maestro del ninja biondo, dopo Iruka e Kakashi, è stato molto di più di un semplice insegnante, in particolare grazie ai due anni di viaggio per il paese passati insieme. Dalla sua apparizione fino alla sua morte e anche oltre, si è rivelato essere un personaggio fondamentale.

Anche in Boruto ci sono state citazioni a Jiraiya, a dimostrare che il personaggio non se n'è mai davvero andato ma vive insieme alla nuova generazione. Tra l'altro, la sua morte in Naruto nello scontro con Pain dove usò la modalità eremitica è una delle più amate e tristi della serie, per questo a lui vengono dedicati tanti cosplay, e non solo maschili. Mentre in rete ci sono tanti cosplay su Jiraiya in più pose con un interprete maschile, svariate volte capita anche che per il personaggio di Naruto arrivi una proposta al femminile.

È il caso della foto di Tara che ha deciso di presentare ai suoi follower su Instagram e non solo un cosplay di Jiraiya al femminile, con ben poche variazioni rispetto all'abito classico del ninja basato sulla divisa verdina e sul mantello rosso. I capelli bianchi e lunghi di Jiraiya, riconoscibilissimi, fanno il paio con il trucco sul viso, confermando la qualità del travestimento.