Un cosplay di Jojo con Jonathan e Dio Brando nei loro ultimi momenti insieme

La storia de Le Bizzarre Avventure di Jojo iniziò con la prima serie, in seguito sottotitolata Phantom Blood. Con vari capitoli, Hirohiko Araki diede vita alla generazionale guerra tra Dio Brando e la famiglia Joestar, ampliatasi nel tempo e nello spazio, andando a toccare non solo l'Inghilterra ma anche il resto d'Europa, gli USA e il Giappone.

L'opening di Jojo: Stone Ocean rivelata poche ore fa ha dato inizio, in versione animata, alla sesta generazione. Ma torniamo indietro nel tempo, proprio agli esordi della storia. Lo scontro tra Jonathan e Dio Brando si concluse a favore del primo, ma la vendetta del vampiro non tardò ad arrivare. Proprio durante il viaggio di nozze di Jonathan, ormai convinto di poter vivere una vita pacifica, Dio Brando gli giocò un tiro mancino.

In una scena carica di epicità e commozione, il primo Jojo si sacrificò e tenne tra le sue mani la testa di Dio Brando, così da affondare entrambi insieme alla nave che li ospitava. Quella scena è stata ripresa dai cosplayer All Mighty e Trash Can: ispirandosi allo stile dell'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo di David Productions, ecco un cosplay del primo Jojo e di Dio Brando nei loro ultimi momenti insieme.

Siamo entrati però nella sesta generazione a pieno titolo, ecco quindi un cosplay di Jolyne Kujo da Stone Ocean.