Un cosplay di Jolyne Kujo per festeggiare il ritorno de Le Bizzarre Avventure di Jojo

L'attesa per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean era tanta. I fan erano ansiosi di vederlo fin dalla conclusione della quinta parte, Vento Aureo. Dopo quasi due anni dove non c'erano stati annunci da David Production, che era contemporaneamente impegnata su Fire Force, è arrivata l'ufficialità con il teaser trailer che presenta Jolyne Kujo.

Sarà proprio Jolyne Kujo la nuova Jojo di cui seguiremo le avventure. Dopo ben cinque protagonisti maschili - Jonathan, Joseph, Jotaro, Josuke e Giorno - è il turno di una ragazza per Le Bizzarre Avventure di Jojo. Stone Ocean ci riporterà quindi a contatto con la famiglia Kujo, già conosciuta per il terzo protagonista, anche se in un ambiente completamente nuovo e ricco di sorprese.

Tutti i fan sono entusiasti per il ritorno di Jojo e per la scelta della doppiatrice di Jolyne Kujo. Anche diverse cosplayer si sono lanciate nella rappresentazione della protagonista per festeggiare questo ritorno, e tra queste c'è la modella russa Shirogane-Sama che abbiamo già apprezzato in passato con altre foto.

In basso possiamo vedere il cosplay di Jolyne Kujo di Shirogane che ha già superato i 30000 like su Instagram. Colori particolari, posa alla Jojo e tutto è pronto per lanciarsi nella storia de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.