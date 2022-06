Un cosplay di Jolyne Kujo in una posa degna di Jojo

I Joestar sono tornati: in Giappone e su Netflix sta andando in onda da diversi mesi la nuova stagione de Le Bizzarre Avventure di Jojo. La serie di Hirohiko Araki, che ha trovato nuova linfa vitale grazie all'intervento di David Production, è arrivata a Stone Ocean, che corrisponde alla sesta fase del manga.

Purtroppo Netflix non ha avuto una gestione ideale per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, ciò non toglie che la serie è stata comunque apprezzata, così come le precedenti. A fare da caposaldo stavolta è un orientamento quasi tutto al femminile, a partire dalla protagonista Jolyne Kujo. Figlia del famosissimo Jotaro, si ritorna quindi a seguire la storia di un discendente della famiglia Joestar. Purtroppo per lei, Jolyne si ritroverà in una situazione molto sgradevole.

Dovrà dare il massimo tra stand e intelligenza per poter sopravvivere in questa prigione della Florida che sembra avere tanti segreti e insidie per lei. La cosplayer Satiella si mette in gabbia per presentare questo cosplay di Jolyne Kujo in posa tra un po' di nebbia e luci al neon azzurre che rendono l'ambientazione molto particolare. Lei invece si mette in una posa comunque particolare per cercare di riprodurre le particolari movenze dei personaggi de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.