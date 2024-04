Un cosplay di Jujutsu Kaisen porta in vita Yuki direttamente dalla Stagione 2

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si è rivelata sconvolgente, catapultando gli spettatori in un'atmosfera drasticamente più oscura e travolgente rispetto alla precedente. Con due archi narrativi carichi di tensione e delle maledizioni sempre più presenti nella storia dell'anime, il pericolo è imminente per Yuji Itadori e i suoi compagni.

Tra i personaggi che sono emersi in questo frastornante panorama c'è Yuki, una figura che, sebbene non abbia avuto un ruolo centrale nell'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen, ha comunque lasciato un segno indelebile nella community con il suo carisma e il suo profondo senso di ribellione e libertà. Ma come sarebbe questo personaggio nella vita reale? Ecco come la immagina la cosplayer rinnegoddess, in un video-cosplay disponibile in calce alla notizia.

In questo cosplay di Yuki Tsukumo da Jujutsu Kaisen, il personaggio è riprodotto in modo del tutto originale, portandolo in vita attraverso un breve filmato su TikTok. Con i suoi lunghi capelli biondi e uno charme indiscutibile, è impossibile non restare affascinati dalla sua presenza. Questa strega è stata coinvolta nell'arco narrativo prequel dell'anime, noto come la Saga dell'Inventario Nascosto, narrando le gesta di Gojo e Geto prima che quest'ultimo prendesse la strada per la malvagità.

È nel confronto con Geto che Yuki è protagonista di un momento cruciale: inconsapevolmente, la donna potrebbe aver ispirato il suo collega stregone alla deriva verso il male, segnando una svolta nel destino di entrambi. Dopo un discorso esistenzialistico e una profonda riflessione, Suguru diventa il villain di Jujutsu Kaisen che noi tutti conosciamo, diventando una minaccia per la società.

