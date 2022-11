Un cosplay di Kaguya-sama della cosplayer più famosa del Giappone per celebrare la fine

Aka Akasaka ha lavorato a diversi manga nel corso della sua carriera, ma nessuno è stato famoso quanto Kaguya-sama: Love is War. La commedia romantica seinen è stata dapprima pubblicata sulla rivista minore Miracle Jump e poi, grazie all'enorme popolarità ottenuta, spostata sulla maggiore Weekly Young Jump dopo appena 10 capitoli e un volume.

Tutte le storie però devono concludersi, e anche per Kaguya-sama è giunta la fine. Mercoledì 2 novembre è stato pubblicato nelle fumetterie e negozi giapponesi il numero di Young Jump con l'ultimo capitolo del manga, che ha sancito la fine del viaggio dei ragazzi della Shuchiin e della protagonista Kaguya Shinomiya. Ci sarà - forse - spazio per degli spin-off di Kaguya-sama, ma per ora è un discorso immaturo da portare avanti.

Invece tutto il pubblico si stringe per il finale di un'opera che è stata indubbiamente tra le più importanti nel panorama romantico non soltanto di questo periodo, ma di sempre. E per questo a celebrare la fine c'è anche Enako, la cosplayer più famosa del Giappone. La modella festeggia il manga e l'anime con questo cosplay di Kaguya Shinomiya, la protagonista vice presidente del consiglio studentesco della Shuchiin.

Di certo un bel modo per dire addio alla serie.