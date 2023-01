Un cosplay di Kaguya Shinomiya di Kaguya-sama: Love is War dagli occhi ingioiellati

Talvolta, si ritiene erroneamente che tutto ciò che parla di romanticismo rientri nel target shojo, ovvero per ragazze. Eppure ci sono tanti manga romance, o manga rom-com, che sono preparati appositamente per un pubblico maschile, che sia esso shonen o seinen. E in questo, Kaguya-sama: Love is War è diventato uno dei più grandi esponenti.

Il manga di Kaguya-sama si è concluso e ora si può dire che è stato certamente uno dei romcom più influenti degli ultimi anni. Grazie al target seinen, essendo stato pubblicato su Weekly Young Jump, Aka Akasaka ha avuto l'intelligenza di prendere tutti i classici tropos del genere e ribaltarli a piacere, decostruendoli e ricostruendoli a seconda della situazione. Questo, insieme ai suoi personaggi ben descritti e ben evoluti durante la storia, è riuscito a costruire un racconto davvero avvincente e divertente al tempo stesso.

Il pilastro di tutto è la protagonista Kaguya Shinomiya, non di certo la principessa da salvare, bensì una ragazza che è in grado di salvarsi da sola grazie a una notevole intelligenza e anche un grande potere economico. Però spicca indubbiamente anche per la sua bellezza, dato che è ritenuta una delle più carine della Shuchiin. Ciò che ha colpito Shirogane, tra le tante cose, sono i suoi occhi rossi che ricordano dei rubini scintillanti.

Ci ha provato anche Pysiula, che ha creato questo cosplay di Kaguya Shinomiya con degli occhi rossi che ricordano appunto i rubini di cui parla Miyuki Shirogane. Con l'uniforme della Shuchiin, l'acconciatura e i pochi accessori ben disposti, Pysiula è riuscita nell'intento di accattivarsi chi la guarda. E in alternativa c'è un cosplay di Kaguya dalla cosplayer più famosa del Giappone.