Un cosplay di Kaori Miyazono, la protagonista di Your Lie in April - Bugie d'Aprile

La primavera è una stagione molto importante per i giapponesi. È qui che ha inizio tutto: l'anno scolastico, l'anno lavorativo, un tripudio di tradizioni e soprattutto la fioritura dei ciliegi, simbolo di un rinnovamento dopo l'inverno. E ci sono tanti manga che hanno luogo in questo periodo, come l'appassionante Your Lie in April - Bugie d'Aprile.

Il nome dice già tutto, fu un aprile molto speciale per alcuni ragazzi liceali, che si unirono grazie alla musica. Kosei Arima fu in grado di tornare in questo mondo dopo alcuni traumi e delusioni soltanto grazie alla presenza di Kaori Miyazono. La ragazza, molto carina e affascinante, è anche una violinista che aiuterà Kosei a riprendersi grazie alla musica, tema centrale della serie. Your Lie in April - Bugie d'Aprile sa però anche colpire duro, proprio a causa della sua protagonista ed elemento di spicco.

Sono passati diversi anni da quando Netflix rese disponibile la serie. Your Lie in April - Bugie d'Aprile rimane comunque molto amato in tutto il mondo e tra le letture - o visioni - consigliate. Dal Giappone, arriva un cosplay di Kaori Miyazono da Your Lie in April - Bugie d'Aprile creato dalla nipponica Makko, che non esita a mettersi in posa sotto i ciliegi in fiore con il suo violino.

Col tempo, sono stati dedicati anche musical a Your Lie in April.