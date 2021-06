Un cosplay di Ken il Guerriero vi farà assaporare la furia di Hokuto

Negli anni '80 e '90 era uno degli anime più chiacchierati del momento. Trasmesso prevalentemente su canali regionali e minori a causa della sua violenza e della sua natura, Ken il Guerriero riuscì a guadagnarsi un discreto nome nel mondo degli anime in Italia. Naturalmente questa popolarità è stata accompagnata da quella estera.

La storia di Kenshiro Kasumi ha appassionato infatti non solo il Giappone ma il mondo intero, diventando uno degli anime più amati del vecchio millennio e ancora oggi ricordato, anche con produzioni animate di spessore che ripropongono il racconto originale. Per questo i fan di Ken il Guerriero sono presenti in tutto il mondo, mostrandosi con fan art e omaggi di vario tipo, anche con i cosplay.

Pur non essendo uno degli hot anime del periodo, vista la sua appartenenza a un altro periodo storico, c'è ancora chi entra in questo mondo apocalittico. Il cosplayer G Reptile ha deciso di mostrare sulla propria pagina Instagram un cosplay di Ken il Guerriero, che potete osservare in basso. Con un aspetto giovanile ma comunque discretamente muscoloso sul fronte fisico, ha ripreso uno degli aspetti di Kenshiro più semplici, con giacca di jeans e maglietta rossa che copre le cicatrici inferte da Shin, ma si intravede anche lo spallaccio sul lato destro.

Negli ultimi mesi anche il mangaka Tetsuo Hara ha omaggiato la sua creatura con un disegno di Kenshiro postato sul suo blog.