Un cosplay di Ken il Guerriero creato dall'italiano Taryn: la forza di Hokuto risplende

Non importa quanto tempo passa, alcuni anime fanno la storia. Ce ne sono alcuni ancora ricordati, nonostante la loro trasmissione risalga agli anni '80, ben oltre quarant'anni fa. Alcuni di questi sono arrivati anche da noi, come Ken il Guerriero, la versione nostrana di Hokuto no Ken che non ebbe un inizio facile in Italia.

Il personaggio di Ken il Guerriero è uno dei più iconici dell'universo anime e manga. Ken è un guerriero solitario che viaggia attraverso il desolato mondo post-apocalittico alla ricerca del suo destino, che passa per la salvezza dell'amata Julia e per lo scontro con il fratellastro Raoh. Il personaggio ha ispirato numerosi cosplay nel corso degli anni, ma uno dei più impressionanti è stato realizzato dall'italiano Taryn in un video cosplay che ha ottenuto molta attenzione sui social media.

Il video cosplay di Taryn inizia con la preparazione di questo travestimento, con il trucco necessario per replicare tutti i tratti facciali del guerriero di Buronson e Hara, passando poi alla realizzazione delle sette stelle di Hokuto, ovvero le cicatrici impresse da Shin sul busto del protagonista. In pochi passaggi, questo cosplay di Ken il Guerriero è completo e fedelissimo all'originale: il guerriero solitario che cammina attraverso un paesaggio desertico, dopo aver indossato la giacca e il resto del costume, fa sprigionare tutta la potenza del combattente della scuola di Hokuto.

Il costume di Ken è stato realizzato con cura e attenzione ai dettagli. In sintesi, il video cosplay di Ken il Guerriero realizzato da Taryn è stato un omaggio incredibile al personaggio iconico dell'anime e manga. Grazie alla cura nei dettagli, al set scelto e al montaggio del video, Taryn è stato in grado di creare un'esperienza coinvolgente e appassionante per i fan di Ken il Guerriero. E sapete di preciso cosa significa Hokuto no Ken?