Un cosplay di Kida da Atlantis porta in vita la principessa Disney

Ci sono alcuni progetti della Disney che sono stati - forse ingiustamente - dimenticati sia da critica che dal pubblico a causa di uscite non fortunate o elementi non in linea con i dettami del tempo. Atlantis: L'impero perduto è uno di questi film facente parte del post-rinascimento della Disney, di inizio anni 2000.

Il progetto animato si ispirava ai miti che circondano Atlantide, il luogo ormai sommerso ricco di segreti e che nell'antichità era uno dei regni più floridi e tecnologicamente avanzati esistenti. La Disney scommise su questo lungometraggio portandolo nelle sale nel 2001 ma purtroppo non ricevendo molti riconoscimenti. Sia nel film che nel videogioco estratto, facemmo la conoscenza di questo gruppo di personaggi e della principessa Disney di turno: Kida.

L'atlantidea è stata al centro delle dinamiche della storia intrecciando un rapporto stretto con il protagonista Milo. Oggi quella principessa Disney è quasi dimenticata ma non troppo, considerato che non mancano i cosplay su di lei. Oltre l'interpretazione dell'italiana Eugenia Haruno Bellomia, Kida ha preso vita nelle foto di Nikita Dragun, che potete osservare in basso. Capelli bianchi, pelle ambrata e abiti che riprendono quelli visti nella pellicola Disney più uno sfondo a tema acquatico ci riportano alla mente le avventure nel mondo sommerso.