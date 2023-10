Un cosplay di Koala vi farà unire all'Armata Rivoluzionaria di ONE PIECE

ONE PIECE è un manga e anime pieno zeppo di personaggi. Ormai sono oltre un migliaio le figure aggiunte da Eiichiro Oda alla storia, alcune ricorrenti e altre destinate a una sparizione rapida. Molte di queste fanno parte di ciurme, della popolazione di un villaggio o di organizzazioni speciali. E tra le più famose c'è l'Armata Rivoluzionaria.

Guidata da Monkey D. Dragon, padre di Rufy e uno degli uomini più ricercati al mondo dal Governo Mondiale, questo gruppo si pone l'obiettivo di combattere i Cinque Astri di Saggezza e tutta la gerarchia attuale che controlla il mondo di ONE PIECE, e lo fa ovviamente grazie a soldati esperti e potenti. Ci sono Emporio Ivankov, i quattro generali, il potente e redivivo Sabo.

Ovviamente i membri non finiscono qui, dato che c'è necessità di persone che ottengono informazioni e tanta manovalanza. Tra i combattenti più noti dell'Armata Rivoluzionaria c'è Koala, la ragazza che fu salvata un tempo da Fisher Tiger e che ha deciso di combattere contro il mondo costituito. Il Governo Mondiale ha in lei un'avversaria da non sottovalutare perché, pur essendo giovane e non all'altezza dei capi, sa farsi valere.

Oda ha dato informazioni su Koala grazie ai Vivre Card, ma ovviamente ci sarà ancora molto da aspettarsi da questa ragazza combattente. La rivoluzionaria intanto si manifesta nel cosplay di Koala ideato da Thecrissymourns, cosplayer che ha proposto questo video su TikTok. Si trasforma nella rivoluzionaria con il suo cappellino e il vestitino rosa, dite che si è calata abbastanza bene nei suoi panni?