Un cosplay di Komi Can't Communicate: la protagonista felice per il ritorno dell'anime

Le prime 12 puntate di Komi Can't Communicate sono servite per consolidare il personaggio di Shoko Komi nell'industria di manga e anime. Dopo tanto tempo, l'opera di Tomohito Oda pubblicata su Weekly Shonen Sunday finalmente è riuscita a trasformarsi in un anime, con somma gioia dei lettori del manga. Ma anche della protagonista.

E con l'arrivo di Komi Can't Communicate stagione 2 programmato per aprile, di certo la protagonista non può essere da meno. Si sta iniziando ad aprire di più ai suoi compagni di classe grazie all'intervento e agli aiuti di Hitohito Tadano, quindi sta mostrando di più le proprie emozioni e la propria tenerezza, dietro quella facciata che tutti immaginano da donna irraggiungibile. E una delle espressioni più palesi del suo umore deriva dalla comparsa delle orecchie da gatto, sintomo di felicità.

Con la seconda stagione ormai prossima, Komi è felice in questo cosplay con le orecchie da gatto sulla testa, ben visibili grazie alla scelta stilistica di Mirikashi. La protagonista che non parla è vestita di tutto punto con l'abbigliamento scolastico, mentre sulla testa spuntano le due orecchie con tanto di onomatopea.

Il trailer di Komi Can't Communicate stagione 2 mostra alcuni degli studenti con cui Shoko avrà a che fare prossimamente.