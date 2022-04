Un cosplay di Komi-san da studentessa splendida per il ritorno dell'anime

Inizia il primo anno al liceo Itan, c'è una studentessa che conquista lo sguardo di tutti. Bella e attraente, anche dall'aria un po' misteriosa e altera: Shoko Komi cattura l'attenzione, diventando subito uno dei pilastri della scuola. Tutta quest'attenzione però irrigidisce ancora di più la situazione della protagonista di Komi Can't Communicate.

La prima stagione andata in scena su Netflix ha ben sottolineato le difficoltà di comunicazione di Shoko Komi, affetta da un disturbo di comunicazione che non le permette di esprimersi a dovere. Niente parole, soltanto un quaderno sul quale scrive i propri pensieri, e a volte senza neanche riuscire a esprimere davvero i propri sentimenti. Troverà subito l'aiuto di Hitohito Tadano che, piano piano, aiuterà a farla uscire dal guscio e a lenire i suoi problemi di socialità.

Komi matura già dalla prima stagione in questo nuovo ambiente scolastico dove trova tanti amici nuovi. Il suo obiettivo è ancora lontano, ci riuscirà? La seconda stagione di Komi Can't Communicate le permetterà sicuramente di fare altri passi in avanti. Intanto Mirikashi dà una spinta al personaggio con questo cosplay di Shoko Komi in versione studentessa, con la bella divisa del liceo Itan ottimamente realizzata e che donano alla ragazza un'aura simile a quella del personaggio dell'anime.