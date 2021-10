Un cosplay di Komi-san diventato virale mostra perché l'anime è così amato

Per diversi anni, il manga Komi Can't Communicate è stato tra i più richiesti per la realizzazione di un anime. Il pubblico giapponese desiderava ardentemente vedere la bella Shoko del manga di Tomohito Oda a colori mentre si muoveva in TV. Ci sono voluti tantissimi anni d'attesa, molti più del solito, ma alla fine è arrivato l'anime di Komi-san.

Disponibile su Netflix, Komi Can't Communicate si era presentato con una opening vivace, colorata e molto carina che introduce la studentessa con problemi di comunicazione ma anche tutto il resto del parterre, a partire dal coprotagonista maschile Tadano, che la invoglierà a farsi tanti amici. Ora anche il pubblico che non legge manga ha potuto capire meglio qual è la viralità di Komi-san e perché per tanto tempo sia stata apprezzata dai suoi seguaci.

È bastato poco per far nascere tanti cosplay di Komi-san in rete, alcuni dei quali diventati virali. La cosplayer giapponese Seracoss ha deciso infatti di dedicare le sue abilità alla ricreazione della studentessa, alle prese con il suo primo giorno di scuola dove va alla lavagna per presentarsi, essendo incapace di parlare davanti agli altri.

Il post di Instagram disponibile in calce ha ottenuto quasi 20.000 like, senza contare tutti gli apprezzamenti sugli altri social come Twitter e Reddit.