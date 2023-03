Un cosplay di Komi tenera e bella con le sue orecchie da gatto dell'italiana Yayachu

Shoko Komi è la protagonista del manga e dell'anime Komi Can't Communicate, scritto e disegnato da Tomohito Oda e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Sunday. Con oltre 20 volumi all'attivo, lka serie segue la vita di Komi, una ragazza carina e intelligente che soffre di ansia sociale, il che rende difficile per lei comunicare con gli altri.

Komi è estremamente riservata e spesso usa un quaderno per comunicare, ma il suo vero desiderio è quello di fare amicizia con gli altri e di essere in grado di comunicare liberamente. Il personaggio ha una grande influenza sugli altri personaggi della serie, poiché molte persone cercano di aiutarla a superare la sua ansia e a comunicare.

Il personaggio di Komi è stato elogiato per il modo in cui affronta la sua ansia e per la sua determinazione a superarla. Inoltre, il personaggio ha ispirato molte persone nella vita reale che lottano con l'ansia sociale. Molte persone si sono identificate con il personaggio e lo hanno usato come una fonte di ispirazione per superare le loro difficoltà.

Nonostante i momenti duri, la protagonista di Komi Can't Communicate riesce anche a esprimere sé stessa in vari modi, e uno dei più famosi è la soddisfazione, visibile quando spuntano delle orecchie da gatto sulla testa. La cosplayer italiana Giulia, in arte Yayachu, mostra la bellezza di Shoko Komi in questo cosplay scolastico, dove la protagonista ha sia uno sguardo normale che una versione con le orecchie che spuntano dai capelli.

In alternativa, c'è anche questo cosplay di Shoko Komi in versione maid.