Un cosplay di Konan italiana in questo scatto a tema Naruto

L'organizzazione Akatsuki è un'organizzazione criminale composta da ninja potenti e spietati, ognuno con il proprio obiettivo e le proprie motivazioni. Questo gruppo di Naruto è diventato, molto velocemente, grazie alla presenza di personaggi iconici e carismatici, uno dei più amati del mondo di anime e manga.

Il loro obiettivo principale è la cattura di tutti i nove cercoteri, le creature mitiche derivanti dal Decacoda che conferiscono un grande potere a chi li controlla. L'Akatsuki è nota per dotare i suoi membri di un mantello nero con nuvole rosse, diventato immediatamente un simbolo riconoscibile dell'organizzazione. L'Akatsuki, con i suoi obiettivi sinistri e i suoi membri potenti, aggiunge un elemento di mistero e tensione alla trama di Naruto.

Ci sono tanti membri forti nell'Akatsuki, ognuno con un proprio rilievo. Al fianco di Nagato, il capo ufficiale, c'è Konan, una kunoichi abile e intelligente. Si riconosce subito dall'aspetto per i suoi capelli blu e i suoi occhi arancioni, oltre che per il fermaglio di carta a forma di rosa indossato sul lato destro, simbolo della sua particolarissima abilità. La ninja infatti può manipolare il proprio corpo trasformandolo in carta, creando così shuriken e altri oggetti acuminati.

L'italiana Mikhy Deafening ha scattato alcune foto in posa con l'abito dell'Akatsuki, dando vita a un ottimo cosplay di Konan. Anche senza trasformarsi in angelo di carta, questa Konan riesce a brillare come quella apparsa in Naruto anni or sono. Non c'è solo il mantello in mostra, ovviamente, con le foto che mostrano bene l'acconciatura e la rosa di carta, oltre alla divisa sotto il pesante cappotto nero. E sempre dalla stessa organizzazione arriva anche questo cosplay di Itachi Uchiha.