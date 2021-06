Un cosplay di Lady Dimitrescu da Resident Evil Village, le foto di Pugoffka

Resident Evil: Village si è distinto subito fin dai primi teaser per un elemento in particolare: la sua antagonista. Lady Dimitrescu ha ammaliato tutti fin dai primi secondi e con l'arrivo del videogioco sulle varie piattaforme questa malia è diventata sempre più avvolgente.

Sono stati in tanti a dedicarle tributi, come ad esempio Kris Anka con una fan art su Lady Dimitrescu. Ma non c'è solo il fumettista ad aver omaggiato il personaggio di Resident Evil: Village, con gli appassionati del brand e del personaggio che hanno riempito la rete con varie illustrazioni e anche cosplay. Molte modelle e appassionate si sono cimentate in questa rappresentazione, riproducendo la contessa.

A provarci è stata Pugoffka, col suo risultato visibile nella foto in basso. Questo cosplay della contessa Alcina Dimitrescu sembra riprendere fedelmente la forma umana del personaggio, riprendendo colorito chiaro, artigli e abito con tanto di cappello. Nonostante la sua bellezza, potrebbe non essere l'ideale incontrarla in un castello isolato in Transilvania, specie di notte e se fate parte di un videogioco chiamato Resident Evil: Village.

Anche l'italiana Meryl ha vestito i panni di Lady Dimitrescu con un cosplay diventato virale.